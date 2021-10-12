Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26239 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 13 октября, ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26239 c погашением в 2031 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Рост рынка ОФЗ в конце прошлой недели и сдержанная динамика в понедельник позволят Минфину после двухнедельной паузы провести завтра первичные аукционы и предложить инвесторам ОФЗ с фиксированным купоном, тем более что ведомство сконцентрировано на размещении относительно длинных выпусков. По нашему мнению, в качестве защитной стратегии могут быть предложены наиболее ликвидные выпуски - ОФЗ 26237 с погашением в 2029г и ОФЗ 26239 с погашением в 2031г. Также, чтобы умерить аппетиты участников рынка и ограничить требуемую ими премию по доходности к уровням вторичного рынка, Минфин может установить лимиты на аукционах", - полагает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Эксперт также напоминает, что на локальном долговом рынке РФ обороты в понедельник были относительно невысокими, это могло быть связано с праздниками в США. Несмотря на низкую активность со стороны нерезидентов в сегменте ОФЗ и отсутствие притока их средств, рубль продолжил укрепляться на фоне роста нефтяных котировок.

"Следует отметить, что, по оценке ЦБ, нерезиденты обеспечили в третьем квартале приток средств в российский госдолг (как в локальный, так и в еврооблигации) в размере 5,9 млрд долл. Это больше, чем суммарный отток в первом полугодии, - указывает Лебедева. - В понедельник рынок ОФЗ возобновил снижение, этому также способствовало отсутствие нерезидентов. Снижение оказалось сравнительно небольшим, в результате практически все выпуски ОФЗ торгуются сейчас с доходностью ниже 7,7%, исключение составляет лишь самый длинный выпуск, ОФЗ 26238 с погашением в 2041г, он по-прежнему предлагает премию к кривой ОФЗ примерно в 10 б.п.".

На ближнем участке доходности уверенно закрепились выше 7,25% - рынок, как полагает аналитик, почти убежден, что на заседании ЦБ 22 октября ставка будет повышена на 50 б.п. Стратег Уралсиба не видит пространства для снижения доходности коротких выпусков.

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