Рынок акций РФ утром сократил потери после негативного открытия, растут угольщики и Селигдар

Москва. 12 октября. Рынок акций РФ утром сократил потери после негативного открытия, вызванного ухудшением внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений усиления инфляции; фактором поддержки остаются высокие цены на нефть (Brent торгуется вблизи $84 за баррель), металлы и дорожающий из-за наводнения в Китае уголь, что поддерживает бумаги сырьевых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4263,15 пункта (-0,4%, в начале торгов индекс падал в район 4250 пунктов), индекс РТС - 1868,66 пункта (-0,7%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%.

Доллар стоит 71,87 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8% и +3,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, ситуация на американском рынке акций продолжает ухудшаться, над инвесторами висят страхи скорого и, возможно, агрессивного сворачивания Федрезервом программы выкупа активов с рынка.

С утра на рынке акций РФ отмечалась фиксация прибыли. Нефть не оставляет попыток роста и вновь торгуется в районе $84 за баррель Brent, но ей также необходима техническая коррекция перед попыткой закрепиться выше $85 за баррель. На коррекцию нефть могут спровоцировать негативные данные по запасам от Американского института нефти (выйдут вечером во вторник), либо от Минэнерго США (выйдут в среду).

Поэтому рекомендуется сокращать прибыльные спекулятивные позиции, а на высвобожденные деньги можно рискнуть и спекулятивно купить акции золотодобытчиков. Золото в ралли сырьевых активов не участвовало, но теперь может подрасти от поддержки $1730 за унцию к первому сопротивлению, располагающемуся на $100 выше, считает Антонов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, мировые рынки акций снижаются, поскольку глобальный энергетический кризис усилил опасения по поводу инфляции, омрачая настроения инвесторов перед началом сезона корпоративной отчетности в США. Накануне на китайскую провинцию Шаньси обрушилось сильнейшее наводнение, в результате чего под водой оказались угольные шахты. Затопило более 60 предприятий - это примерно 3% от китайского угольного производства. Фьючерсы на уголь в очередной раз обновили максимумы, достигнув $219 за тонну. Акции "Распадской" (MOEX: RASP) и "Мечела" пользуются спросом на фоне новостей о наводнении в КНР.

Цены на энергоносители и сырьевые товары тем временем продолжают стремительно расти. Фьючерсы на нефть растут из-за ограничений предложения и повышенного спроса на топливо. Цены на алюминий и медь выросли до самого высокого уровня с 2008 года. В то же время цены на газ в Европе смогли стабилизироваться - стоимость тысячи кубометров скорректировалась до $1000. Для инвесторов широкий рост цен на сырьевые товары угрожает дальнейшим давлением на рентабельность компаний, которые уже борются со множеством проблем со стороны предложения. В их числе перегруженность портов и нехватка рабочей силы, которые, как ожидается, замедлят рост прибыли в преддверии сезона отчетности за III квартал.

China Evergrande Group во вторник пропустила третий раунд выплат по облигациям за три недели, что усилило опасения рынка по поводу негативных тенденций в секторе в целом. Прибыль компаний снижается и в Японии, где инфляция в сфере оптовых закупок достигла 13-летнего максимума - 6,3% в годовом выражении, отмечает Кабаков.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин также отмечает, что проблемы китайских девелоперов могут вновь выйти на первый план, так как в ближайшее время им предстоит много выплат по займам. Кроме того, по данным Bloomberg, впервые за шесть лет Пекин начинает проверку крупнейших государственных регуляторов, госбанков, страховых компаний и управляющих портфелями плохих долгов, цель которой заключается в искоренении коррупции.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи постарается удержаться в рамках 4250-4300 пунктов при поддержке крепкой нефти.

Утром настроения на глобальных фондовых рынках ухудшились, Азия снижается на фоне всплеска опасений по стройсектору КНР после очередной невыплаты со стороны China Evergande Group. Цены на сырье показывают лишь символический инерционный рост. Давление на рынки оказывают негатив по КНР, предстоящий блок статистики, способный усилить экономические опасения (выйдут данные по торговому балансу КНР и потребительской инфляции в США за сентябрь), а также "минутки" ФРС, которые могут подтвердить решимость регулятора сворачивать стимулы.

Сохранение крепости цен на энергоносители и рубля способно нивелировать некоторое ухудшение настроений на мировых рынках. Риски отката рынка акций РФ, выглядящего уже перегретым, повышаются и могут реализоваться в случае спада импульса к росту на нефтяном рынке, весьма вероятного в условиях неблагоприятного внешнего фона, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,6-0,7%. Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители, пишет MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%) на опасениях усиления инфляции и регулятивного давления в Китае.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем на 5,9%.

Южнокорейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,75% по итогам заседания 12 октября.

Негативом для азиатских фондовых рынков также стали сигналы о новом витке регулятивного давления в Китае. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин направил инспекции в государственные банки и другие финансовые институты для проверки их связей с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

На нефтяном рынке во вторник цены находятся вблизи многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,84 за баррель (+0,2% и +1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $80,61 за баррель (+0,1% и +1,5% в понедельник).

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-6,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,1% и -3,9% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,8%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+21,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+18,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+17,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,6% и +6,6% "префы"), "Распадской" (+3,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,71 млрд рублей (из них 5,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,58 млрд рублей на акции "АЛРОСА").