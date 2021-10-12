КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях Сбербанка и понижает целевую цену до 342,7 руб. по обыкновенным и до 315,6 руб. по привилегированным акциям, говорится в обзоре инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Баженов отмечает, что Сбербанк сообщил о сильных финансовых результатах за январь - сентябрь по РСБУ. Чистые процентные доходы выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1184,2 млрд руб. на фоне роста кредитного портфеля клиентов и роста плавающих ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Чистые комиссионные доходы выросли на 16,1% и составили 423,5 млрд руб.

"Таким образом, чистая прибыль Сбербанка за 9 мес. 2021г увеличилась в 1,7 раз - до 936,7 млрд руб. Также на рост чистой прибыли повлиял низкий расход на создание резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам в размере 98 млрд руб. - это в 5 раз меньше, чем годом ранее. На фоне сохраняющейся динамики финпоказателей, подтверждаем прогноз по дивидендам за 2021г около 29 руб. Несмотря на это, мы понижаем целевые ориентиры по акциям Сбербанка по обыкновенным акциям до 342,7 руб., по "префам" - до 315,6 руб. Пересмотр прогноза акций связан с возможным повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 8% из-за роста годовой инфляции до 7,5% - выше ожиданий участников рынка и самого Банка России. В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что акции Сбербанка оценены более чем справедливо, рекомендуем продавать акции и фиксировать прибыль", - пишет Баженов.

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