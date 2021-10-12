ПСБ рекомендует покупать акции ОГК-2 с прогнозной ценой 0,95 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ОГК-2" с прогнозной ценой на уровне 0,95 рубля за штуку на фоне ожиданий сильной финансовой отчетности по итогам 9 месяцев текущего года благодаря росту операционных показателей эмитента, сообщается в обзоре.

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