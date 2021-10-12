BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Toyota с целью $200

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Toyota Motor Corp. с целевой ценой $200 за штуку". Цена входа: от текущих уровней ($170-175); потенциальная доходность: 14,5%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Валерий Емельянов указывает на ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Экстремально низкие мультипликаторы: Toyota серьезно недооценена на фоне западных конкурентов. Соотношение капитализации и прибыли (P/E) составляет всего 9, что вдвое ниже, чем у Ford (=18). Актуальная рыночная стоимость бумаги составляет один размер годовой выручки (P/S=1) и лишь на 10% выше ее балансовых активов (P/B=1,1).

- Двузначный рост выручки и прибыли: предварительные данные за квартал показывают, что Toyota - один из немногих концернов (наряду с южнокорейскими Kia и Hyundai), которым удалось нарастить продажи. Если данные подтвердятся, акции на ноябрьском отчете покажут опережающий рост. Ожидаемая прибыль на акцию - $3,42 (+60% год к году).

- Акции уверенно взяли восходящий тренд: Toyota одна из первых в составе индекса Nikkei развернулась к росту после коррекции рынков в августе и сентябре. У акции высокий технический потенциал: на 4,5% выше 200-дневной скользящей средней, немногим выше 6-месячной поддержки ($170 за штуку), и при этом она остается перепроданной (RSI=42).

Отмечает эксперт инвесткомпании и возможные риски:

- Компания реализует большую часть автомобилей за пределами Японии и, как следствие, зависит от темпов роста мировой экономики. Если они замедлятся вследствие любых причин (пандемия, долговые кризисы в США, Китае, Европе), то рост компании затормозится.

- Toyota держит ключевые производства внутри Японии, поэтому сильно зависит от колебаний курса иены. С января преобладает тренд на рост доллара и ослабление японской валюты, что играет в пользу Toyota. Если тренд прервется, это скажется на динамике акций.

- Компания справилась с дефицитом чипов лучше, чем западные конкуренты, и держит курс на электрификацию своей линейки. Если крупные концерны получат существенное преимущество в производстве электромобилей, то это также может ударить по акциям Toyota.

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