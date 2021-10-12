Диапазон 71,5-72,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность - ПСБ

Диапазон 71,5-72,5 руб./$1 для пары доллар/рубль пока сохраняет свою актуальность, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро вторника создает слабо позитивный фон для национальной валюты. Рынок нефти торгуется в незначительном плюсе, хотя глобальные фондовые рынки находятся под выраженным давлением. В случае ухудшения обстановки на рынках валюты развивающихся стран могут отреагировать заметным ослаблением. Мы сохраняем актуальным диапазон 71,5-72,5 руб./$1 для пары доллар/рубль и ожидаем, что в случае продолжения ралли на рынке нефти, пара локально может протестировать нижнюю границу данного коридора. Однако опасаемся, что ситуация на фондовых рынках может внести свои коррективы, тем самым вернув доллар выше отметки 72 руб./$1", - указывает эксперт ПСБ.

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