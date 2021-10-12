Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,4-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,4-72 руб./$1 и на уровне 82-83,2 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Продолжение роста сырьевых цен способствует укреплению рубля к мировым валютам. Накануне, 11 октября, на завершении торгов курс доллара составил 71,65 руб. (-22,5 коп.), курс евро - 82,91 руб. (-23,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины сократилась на 22,7 коп. и составила 76,72 руб.", - напоминает эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,01 за баррель (+1,97%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $81,33 за баррель (+2,5%). В течение дня баррель марки Brent дорожал до $84,6, североамериканский сорт WTI - до $82,18 за баррель, констатирует аналитик. По его мнению, во вторник в течение дня курс доллара может составить 71,4-72,0 руб./$1, курс евро - 82,0-83,2 руб./EUR1. На открытии торгов вторника курс доллара составил 71,8 руб. (-6,5 коп.), курс евро - 83,005 руб. (-2,25 коп.).

Укрепление сырьевых котировок и рост спроса на рисковые активы, по мнению Бадьянова, будут способствовать дальнейшему росту курса рубля относительно мировых валют.

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