Подъем цены нефти выше $84,6/барр. во вторник маловероятен - Sber CIB

Цена нефти марки Brent вряд ли уйдет выше $84,6 за баррель в течение торговой сессии во вторник в связи с отсутствием существенных катализаторов роста, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Минфин во вторник объявит условия аукционов ОФЗ в среду, 13 октября. Перед этим объявлением доходности рублёвых гособлигаций, возможно, повысятся, предполагают эксперты инвестбанка.

Доллар может ослабеть, если риторика представителей ФРС окажется мягкой, в этом случае рубль вновь вернётся к отметке 71,55 руб./$1, указывают в Sber CIB.

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