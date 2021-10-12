Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "НЛМК" представит операционные показатели за третий квартал 2021 года;

- МВФ опубликует обзор "Перспективы развития мировой экономики", продолжается совместное заседание МВФ и Всемирного банка;

- В России будет опубликована статистика по внешней торговле;

- В США выйдут отчёт об открытых вакансиях и индекс оптимизма в малом бизнесе;

- Ожидается публикация индексов экономических настроений для Германии и еврозоны.

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