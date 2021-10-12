Возможно начало фиксации прибыли на фондовом рынке РФ во вторник - "Алор Брокер"

Возможно начало фиксации прибыли на российском фондовом рынке во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ситуация на американском рынке акций продолжает ухудшаться. В понедельник фондовая Америка потеряла около 0,7% капитализации, а во вторник американские фьючерсы падают еще на 0,3%. По-прежнему над заокеанскими инвесторами висят страхи скорого и, возможно, агрессивного сворачивания программы выкупа активов с рынка. Вряд ли российский рынок сможет долго сопротивляться распродажам в Америке, причем падение индекса Мосбиржи может быть довольно резким и сильным. И основная угроза для рублевого индикатора исходит от банков, которые более чутки к динамике зарубежных фондовых индексов, - отмечает Антонов в комментарии. - Не исключено, что фиксация прибыли начнется уже во вторник. Стоимость нефти марки Brent с утра подрастает на 0,5% и торги проходят в районе $84 за баррель, но ей также необходима техническая коррекция перед попыткой закрепиться выше $85. На это могут спровоцировать негативные данные по запасам от Американского института нефти во вторник либо от Минэнерго в среду".

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