Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, вероятно, в диапазоне 4270-4290п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4270-4290 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация августовской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 МСК).

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