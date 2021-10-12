Утренние прогнозы: отрицательная территория

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций снижением на 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вряд ли российский рынок сможет долго сопротивляться распродажам в Америке, причем падение индекса Мосбиржи может быть довольно резким и сильным. И основная угроза для рублевого индикатора исходит от банков, которые более чутки к динамике зарубежных фондовых индексов. Не исключено, что фиксация прибыли начнется уже во вторник".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "На фоне снижения американского фондового рынка и котировок акций на биржах в Азии можно ждать отрицательного открытия российского фондового рынка".