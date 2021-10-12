12 октября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: отрицательная территория
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций снижением на 0,5%".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вряд ли российский рынок сможет долго сопротивляться распродажам в Америке, причем падение индекса Мосбиржи может быть довольно резким и сильным. И основная угроза для рублевого индикатора исходит от банков, которые более чутки к динамике зарубежных фондовых индексов. Не исключено, что фиксация прибыли начнется уже во вторник".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4270-4290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4300, 4310 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "На фоне снижения американского фондового рынка и котировок акций на биржах в Азии можно ждать отрицательного открытия российского фондового рынка".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 октября 2021 года 09:01
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на... читать дальше
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13 октября 2021 года 08:37
Москва. 13 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
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12 октября 2021 года 19:40
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник вечером незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть. читать дальше
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12 октября 2021 года 19:33
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ завершил основную торговую сессию вторника коррекционным снижением вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, тогда как в США наметился отскок в ожидании квартальных отчетов крупнейших банков; индекс Мосбиржи опустился в район 4260 пунктов во главе со Сбербанком и "Газпромом", при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вместе с ценами на золото, также раллировал ряд региональных энергосбытовых компаний. читать дальше
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12 октября 2021 года 19:00
Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, поддержку отечественным бумагам оказывают высокие цены на нефть, а с другой стороны - на рынок давит общемировое снижение у инвесторов "аппетита" к риску. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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12 октября 2021 года 18:57
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12 октября 2021 года 18:31
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"Котировки энергетического угля на прошлой неделе достигли нового исторического максимума в Европе на уровне... читать дальше
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12 октября 2021 года 18:00
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12 октября 2021 года 17:35
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12 октября 2021 года 17:11
Инвесторы на российском рынке акций в целом готовы вернуться к покупкам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник незначительно снизились, но удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно.... читать дальше
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12 октября 2021 года 16:47
Динамика котировок акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500 настораживает, несмотря на неплохое начало их сезонной отчетности, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина.
"В США набирает силу новый сезон корпоративной... читать дальше
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12 октября 2021 года 16:23
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12 октября 2021 года 16:02
Возможен возврат курса рубля к доллару в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка.
"Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца текущего года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем... читать дальше
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12 октября 2021 года 15:58
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник днем незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть. читать дальше
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12 октября 2021 года 15:41
Покупка акций ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ") - ставка на рост спроса на экологичный транспорт в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.
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