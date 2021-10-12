Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 12 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе. В Соединенных Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились. В центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье. Так, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намеков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%. Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник на фоне опасений, связанных с усилением инфляции в условиях роста цен на энергоносители. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 1,7%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, японский Nikkei 225 - почти 1%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их предложение, что привело к скачку цен на природный газ, уголь и нефть. Нехватка энергоносителей в Китае вынуждает производителей в различных отраслях сокращать объемы производства. Эксперты опасаются, что рост цен на газ, уголь и нефть будет способствовать усилению инфляции, и, соответственно, более скорому, чем ожидалось, ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем до 5,9%.

В свою очередь, цены на нефть слегка подрастают во вторник утром и остаются вблизи многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса. Скачок цен на газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно. Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $83,89 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,5% - до $83,65 за баррель, что является самым высоким значением с 9 октября 2018 года. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,67 за баррель, что на 0,19% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5% - до $80,52 за баррель, максимума с 31 октября 2014 года. Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,255 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,21 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 октября снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (9-11 октября) 0,003%, опустившись до 726,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,75%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,34%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,28%), а в лидерах повышения - облигации "ТМК БО-07" (+0,19%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,17%) и "Роснефть БО-01" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МСБ-Лизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Купоны ежемесячные, оферта не предусмотрена. Амортизация бондов начнется с 25-го купонного периода. Размещение выпуска начнется 14 октября. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: ORUP)) планирует 19 октября начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом от 850 млн до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 12-12,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. "Мосбиржа" 7 октября зарегистрировала новый выпуск 4-летних облигаций компании серии 002P-01 и включила его в третий уровень котировального списка.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 25-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,95% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 8,25% годовых. ТМК разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 9,75% годовых.