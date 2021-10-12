.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть стабилизировались около многолетних максимумов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ, немного снизив оценку мирового роста
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1%...
 
Правоохранительные органы РФ могут получить право на досудебную приостановку финопераций
Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга могут получить право на внесудебную приостановку операций по банковским счетам или с использованием электронных средств платежа, когда правоохранительные органы имеют информацию об использовании их для...
 
Ожидания по ВВП РФ недостаточны для повышения качества жизни населения - эксперты
Темпы роста российской экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли в РЭУ им. Плеханова в заключении на Основные...
 
12 октября 2021 года 09:18

Цены на нефть стабилизировались около многолетних максимумов

Американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в минусе. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов.

Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе.

В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

"Рынок, возможно, ищет какой-то определенности для дальнейшего движения", - отмечает управляющий директор ETrade Крис Ларкин.

В центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье, говорит аналитик Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг.

"Американский рынок госбумаг был закрыт в понедельник, но доходности бондов других стран продолжили подъем", - отметил он. Так, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намеков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Рост цен на сырьевые товары "касается всех, поскольку может вынудить центробанки быстрее приступить к сворачиванию мер количественного смягчения и рассмотреть повышение ставок", - говорит основатель Navellier & Associates Луис Навелье.

Стоимость нефти WTI по итогам торгов в понедельник составила $80,52 за баррель, что является максимумом с октября 2014 года.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители, пишет MarketWatch.

"Это будет сложный и неоднозначный сезон корпоративной отчетности", - отмечает глава подразделения глобальных фондовых рынков PineBridge Investments Аник Сен. По мнению эксперта, показатели выручки и рентабельности многих компаний не оправдают ожиданий рынка.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), который опубликует квартальную отчетность в среду, 13 октября, подешевели в понедельник на 2,1%. Котировки акций Citigroup Inc. (SPB: C), Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America Corp. (SPB: BAC), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизились на 0,9%, 2,8%, 1,3% и 1,5% соответственно. Эти четыре банка обнародуют отчетность за прошедший квартал 14 октября.

Среди других крупных компаний, которые опубликуют квартальную отчетность на этой неделе, - Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. и Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ).

Трейдеры продолжают следить за проблемой потолка госдолга США, решение которой передвинулось на конец текущего года после одобрения временных мер обеими палатами американского Конгресса.

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье заявила, что отказ республиканцев одобрить повышение лимита госдолга страны в декабре станет "катастрофой". Она также отметила, что считает необходимым полностью отказаться от лимита госдолга США, который в последние годы стал преимущественно политическим инструментом.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) опустилась на 4,2%. В прошедшие выходные авиакомпания отменила сотни рейсов, сославшись на неблагоприятные погодные условия и проблемы с контролем за воздушным движением во Флориде.

Акции Merck & Co. (SPB: MRK) подешевели на 0,9%. Фармкомпания в понедельник объявила, что направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение экстренного применения своего препарата от коронавируса COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 250,19 пункта (0,72%) и составил 34496,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 30,15 пункта (0,69%) - до 4361,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,34 пункта (0,64%) и составил 14486,2 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник на фоне опасений, связанных с усилением инфляции в условиях роста цен на энергоносители.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 1,7%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, японский Nikkei 225 - 0,8%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%,

Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их предложение, что привело к скачку цен на природный газ, уголь и нефть. Нехватка энергоносителей в Китае вынуждает производителей в различных отраслях сокращать объемы производства.

Эксперты опасаются, что рост цен на энергоносители будет способствовать усилению инфляции, и, соответственно, более скорому, чем ожидается, ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем на 5,9%.

Южнокорейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,75% по итогам заседания 12 октября. Руководство ЦБ отметило, что экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться благодаря росту экспорта и инвестиций, в то время как частное потребление увеличивается на фоне активной вакцинации.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны на 2021 год на уровне 4%.

Негативом для азиатских фондовых рынков также стали сигналы о новом витке регулятивного давления в Китае. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин направил инспекции в государственные банки и другие финансовые институты для проверки их связей с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 3,5% на торгах в Гонконге, Tencent Holdings - на 2,6%, Meituan - на 1,9%.

Котировки бумаг австралийских горнодобывающих компаний не показывают единой динамики во вторник. Акции BHP Group подешевели на 0,3%, Fortescue Metals - на 1,4%, Rio Tinto - подорожали на 0,4%, South32 - на 0,3%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $83,7 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,26 (1,5%) - до $83,65 за баррель, что является самым высоким значением с 9 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,55 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,5%) - до $80,52 за баррель, максимума с 31 октября 2014 года.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

"Если цена нефти приблизится к $90 за баррель, ОПЕК, возможно, увеличит добычу больше и попытается успокоить рынок, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - В определенном смысле, динамика нефтяного рынка сейчас зависит от цен на уголь и газ".

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 октября 2021 года 09:01
Открытие торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, в минусе - BCS Express
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, на отрицательной территории на сложившемся к утру умеренно негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Стабилизация цен на нефть и фьючерсов на газ в Европе обеспечила торможение импульса роста на...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 08:37
Рубль незначительно меняется к доллару и евро в среду утром на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 13 октября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
12 октября 2021 года 19:40
Изменения рубля к доллару и евро вечером незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник вечером незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть.    читать дальше
.
12 октября 2021 года 19:33
Рынок акций РФ завершил день снижением вслед за нефтью, выросли золотодобытчики
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ завершил основную торговую сессию вторника коррекционным снижением вслед за нефтью, фондовой Азией и Европой, тогда как в США наметился отскок в ожидании квартальных отчетов крупнейших банков; индекс Мосбиржи опустился в район 4260 пунктов во главе со Сбербанком и "Газпромом", при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний вместе с ценами на золото, также раллировал ряд региональных энергосбытовых компаний.    читать дальше
.
12 октября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, поддержку отечественным бумагам оказывают высокие цены на нефть, а с другой стороны - на рынок давит общемировое снижение у инвесторов "аппетита" к риску. При этом "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
12 октября 2021 года 18:57
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - внешнеторговый баланс Китая в сентябре (06:00 МСК); - промышленное...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 18:31
Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность - Банк "Открытие"
Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие Даниил Каримов. "Котировки энергетического угля на прошлой неделе достигли нового исторического максимума в Европе на уровне...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 18:00
BCS Express рекомендует инвестировать одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500
Аналитики BCS Express рекомендуют в настоящее время вкладывать инвестиции одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Индексы Мосбиржи и РТС за свою историю по 6-7 лет находились либо сильно впереди, либо с большим отрывом позади S&P...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 17:35
Ставка ЦБР может быть повышена и в октябре, и в декабре 2021г - ITI Capital
Ключевая ставка Банка России может быть повышена по итогам заседаний регулятора и в октябре, и в декабре текущего года, предполагают аналитики ITI Capital. "Мы будем ждать комментариев представителей ЦБ РФ на неделе, которая станет последней перед "неделей тишины", для уточнения наших прогнозов...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 17:11
Возможно возобновление покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"
Инвесторы на российском рынке акций в целом готовы вернуться к покупкам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник незначительно снизились, но удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно....    читать дальше
.
12 октября 2021 года 16:47
Динамика котировок акций компаний из индекса S&P 500 настораживает - "Открытие Инвестиции"
Динамика котировок акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500 настораживает, несмотря на неплохое начало их сезонной отчетности, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина. "В США набирает силу новый сезон корпоративной...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 16:23
"Финам" рекомендует покупать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 6911 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "ФосАгро" является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 16:02
Возможен возврат рубля в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца 2021г - Росбанк
Возможен возврат курса рубля к доллару в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца текущего года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем...    читать дальше
.
12 октября 2021 года 15:58
Изменения рубля к доллару и евро днем незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 12 октября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" во вторник днем незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть.    читать дальше
.
12 октября 2021 года 15:41
Акции НефАЗа - ставка на рост спроса на экологичный транспорт - BCS Express
Покупка акций ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ") - ставка на рост спроса на экологичный транспорт в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "НефАЗ" - интересная акция в сфере компаний по производству транспортных средств, указывает аналитик. Финансовые...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.