Цены на нефть стабилизировались около многолетних максимумов

Американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в минусе. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов.

Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе.

В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

"Рынок, возможно, ищет какой-то определенности для дальнейшего движения", - отмечает управляющий директор ETrade Крис Ларкин.

В центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье, говорит аналитик Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг.

"Американский рынок госбумаг был закрыт в понедельник, но доходности бондов других стран продолжили подъем", - отметил он. Так, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намеков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Рост цен на сырьевые товары "касается всех, поскольку может вынудить центробанки быстрее приступить к сворачиванию мер количественного смягчения и рассмотреть повышение ставок", - говорит основатель Navellier & Associates Луис Навелье.

Стоимость нефти WTI по итогам торгов в понедельник составила $80,52 за баррель, что является максимумом с октября 2014 года.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители, пишет MarketWatch.

"Это будет сложный и неоднозначный сезон корпоративной отчетности", - отмечает глава подразделения глобальных фондовых рынков PineBridge Investments Аник Сен. По мнению эксперта, показатели выручки и рентабельности многих компаний не оправдают ожиданий рынка.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), который опубликует квартальную отчетность в среду, 13 октября, подешевели в понедельник на 2,1%. Котировки акций Citigroup Inc. (SPB: C), Morgan Stanley (SPB: MS), Bank of America Corp. (SPB: BAC), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизились на 0,9%, 2,8%, 1,3% и 1,5% соответственно. Эти четыре банка обнародуют отчетность за прошедший квартал 14 октября.

Среди других крупных компаний, которые опубликуют квартальную отчетность на этой неделе, - Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. и Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ).

Трейдеры продолжают следить за проблемой потолка госдолга США, решение которой передвинулось на конец текущего года после одобрения временных мер обеими палатами американского Конгресса.

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье заявила, что отказ республиканцев одобрить повышение лимита госдолга страны в декабре станет "катастрофой". Она также отметила, что считает необходимым полностью отказаться от лимита госдолга США, который в последние годы стал преимущественно политическим инструментом.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) опустилась на 4,2%. В прошедшие выходные авиакомпания отменила сотни рейсов, сославшись на неблагоприятные погодные условия и проблемы с контролем за воздушным движением во Флориде.

Акции Merck & Co. (SPB: MRK) подешевели на 0,9%. Фармкомпания в понедельник объявила, что направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение экстренного применения своего препарата от коронавируса COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 250,19 пункта (0,72%) и составил 34496,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 30,15 пункта (0,69%) - до 4361,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,34 пункта (0,64%) и составил 14486,2 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник на фоне опасений, связанных с усилением инфляции в условиях роста цен на энергоносители.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 1,7%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, японский Nikkei 225 - 0,8%, южнокорейский KOSPI - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%,

Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их предложение, что привело к скачку цен на природный газ, уголь и нефть. Нехватка энергоносителей в Китае вынуждает производителей в различных отраслях сокращать объемы производства.

Эксперты опасаются, что рост цен на энергоносители будет способствовать усилению инфляции, и, соответственно, более скорому, чем ожидается, ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Статданные, опубликованные во вторник, показали максимальный почти за 13 лет рост цен производителей в Японии. Темпы повышения цен в сентябре ускорились до 6,3% с августовских 5,8%, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали подъем на 5,9%.

Южнокорейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,75% по итогам заседания 12 октября. Руководство ЦБ отметило, что экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться благодаря росту экспорта и инвестиций, в то время как частное потребление увеличивается на фоне активной вакцинации.

Банк Кореи сохранил прогноз роста ВВП страны на 2021 год на уровне 4%.

Негативом для азиатских фондовых рынков также стали сигналы о новом витке регулятивного давления в Китае. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин направил инспекции в государственные банки и другие финансовые институты для проверки их связей с частными компаниями - особенно с теми, которые в последнее время подвергались критике властей.

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 3,5% на торгах в Гонконге, Tencent Holdings - на 2,6%, Meituan - на 1,9%.

Котировки бумаг австралийских горнодобывающих компаний не показывают единой динамики во вторник. Акции BHP Group подешевели на 0,3%, Fortescue Metals - на 1,4%, Rio Tinto - подорожали на 0,4%, South32 - на 0,3%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $83,7 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,26 (1,5%) - до $83,65 за баррель, что является самым высоким значением с 9 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,55 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,5%) - до $80,52 за баррель, максимума с 31 октября 2014 года.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

"Если цена нефти приблизится к $90 за баррель, ОПЕК, возможно, увеличит добычу больше и попытается успокоить рынок, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - В определенном смысле, динамика нефтяного рынка сейчас зависит от цен на уголь и газ".

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".