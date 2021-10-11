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11 октября 2021 года 19:39

Рынок акций РФ начал неделю с обновления рекордов, лидировали Сбербанк и ВТБ

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста вместе с сырьевыми площадками (нефть Brent протестировала $84 за баррель, выросли металлы), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи обновил максимум во главе с бумагами Сбербанка и ВТБ, во "втором эшелоне" лидировали бумаги "Распадской" и "Селигдара".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4279,87 пункта (+1%, максимум сессии и новый пик - 4284,53 пункта), индекс РТС - 1882,43 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подешевел до 71,62 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+3,9%, до 387 рублей; +3,6% "префы"), ВТБ (+3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Московской Биржи" (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Обновили максимум акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,4%, до 9,99 рубля) на корпоративных новостях.

Инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева договорилась о покупке у АФК "Система" акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%, говорится в сообщении Bonum.

Одновременно со сделкой с АФК "Система" по покупке доли в Segezha инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

Подешевели в понедельник из-за отсечки дивидендов за I полугодие акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,3%, до 318,3 рубля; дивиденды - 10,55 рубля на акцию) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%, до 566,4 рубля; выплаты - 16,52 рубля на акцию каждого вида).

Также просели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник продолжил обновление максимумов, получая поддержку от высоких цен на энергоносители и корпоративных историй.

Акции "Селигдара" (+13,1%) продолжили уверенное повышение после пятничных новостей о получении крупнейшего в России месторождения золота "Кючус", тогда как бумаги остальных золотодобытчиков ("Полюс", "Полиметалл", Petropavlovsk (MOEX: POGR)) испытывали давление со стороны стагнации цен на золото. Позитивом для банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (85,13 рубля), помимо общих ожиданий повышения процентных ставок, стала программа обратного выкупа акций эмитента, который он планирует осуществлять не реже двух раз в год. В пятницу банк сообщил о проведенном выкупе 2,9% своих акций по цене 75 руб. В ходе торгов понедельника бумаги стремились к 90 руб., достигнув максимума с января 2012 года. В настоящий момент акции выглядят несколько перекупленными и в ближайшие дни при неспособности закрепиться выше сопротивления 88 руб. могут перейти к коррекции в район цены выкупа 75 руб. В целом же выше 70-75 руб. перспективы бумаг остаются позитивными с возможностью развития роста к 96 руб. и выше, считает аналитик.

Нефть обновила многолетние пики. В мире усиливаются стагфляционные опасения (период высокой инфляции и низких темпов экономического роста), что заставляет инвесторов вкладываться в том числе в сырьевые активы. На рынке также опасаются недостаточного предложения "черного золота" в ближайшие месяцы.

В Европе в отсутствии важных новостей наблюдалась сдержанная фиксация прибыли перед выходом новой порции статистики позже на неделе. В США индикаторы "широкого рынка" и высоких технологий (S&P500 и Nasdaq) сохраняют попытки закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 4400 и 15050 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что при благоприятном сценарии даст сигнал на развитие повышения, полагает аналитик.

По словам аналитика "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, "раскаленные" цены на энергоносители отправляют основные биржевые индексы вверх, их дальнейшая динамика также будет определяться ценами на сырье. Ожидаемый диапазон на вторник - 4240-4300 пунктов по индексу МосБиржи и 1840-1900 пунктов по индексу РТС.

На азиатских площадках преобладали оптимистичные настроения. Японский Nikkei 225 вырос третью сессию подряд, после того как снижение распространения инфекций COVID-19 усилило надежду инвесторов на возобновление экономики.

Американский рынок акций также растет за счет бумаг сырьевых и энергетических компаний. Однако высокие цены на энергоносители могут спровоцировать рост инфляции и впоследствии ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. У котировок Brent есть все шансы достичь новых рубежей из-за дефицита предложения - ожидается, что нефть Brent будет торговаться в диапазоне $80-85 за баррель в IV квартале при условии, что макроэкономическая ситуация серьезно не изменится, полагает аналитик.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина отметил рост акций "АЛРОСА" на ожиданиях сильного спроса на неограненные алмазы в преддверии сезона увеличения продаж драгоценностей во время праздников. Сильный спрос конечных покупателей драгоценностей на фоне низких запасов у огранщиков алмазов является основным фактором роста акций "АЛРОСА", несмотря на то, что компания опубликовала результаты продаж в сентябре на уровне ожиданий рынка.

Под давлением находились акции "Норникеля". Компания снизила прогноз дефицита палладия из-за невысокого спроса на этот метал у автопроизводителей на фоне снижения объемов производства в связи с нехваткой чипов. Новый прогноз дефицита в 2021 году от компании: 200-300 тыс. унций против предыдущего прогноза в 400-500 тыс. унций. Дефицит чипов оказывает давление на цену палладия, так как негативно влияет на объемы производства автомобилей. Доля от продаж палладия в выручке "Норникеля" составляет 43%.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, индекс РТС - 10-летний.

В начале дня мировые фондовые индикаторы находились под давлением высоких цен на энергоносители, усиливающих инфляцию, что подталкивает центробанки к ужесточению монетарной политики в неподходящий для мировой экономики момент. Однако вскоре глобальные площадки стали восстанавливаться, некоторые азиатские биржи показали хороший рост. Поддержку рынкам оказала очередная закачка Народным банком Китая ликвидности в банковскую систему страны, а также более мягкие штрафы госрегулятора к представителям IT-сектора.

В середине торгов нефть локально скорректировалась, но далее рост возобновился, а мировые рынки акций перешли к активному подъему, благодаря чему российские индексы вернулись к достигнутым вершинам, демонстрируя наилучший результат среди других площадок.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи остается на уровне 4300 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1900 пунктов. Учитывая, что российский рынок показывает лидирующую динамику, дальнейший рост нефти может привести к пробою этих технических препятствий, считает эксперт.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на публикации корпоративной отчетности за III квартал.

В США в сентябре зафиксировано существенное снижение безработицы (до 4,8%) - показатель впервые с начала "ковидного кризиса" опустился ниже 5% и оказался существенно лучше ожиданий. В то же время количество новых вакансий без учета сельскохозяйственного сектора США в сентябре оказалось существенно хуже прогнозов. На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации корпоративной отчетности: в среду отчетность представят JPMorgan, в четверг - Wells Fargo (SPB: WFC), Bank of America, Alcoa (SPB: AA), Morgan Stanley (SPB: MS), Citi, а в пятницу квартальные результаты представит Goldman Sachs. Рынок ожидает сохранения сильных финансовых результатов, хотя и с некоторым понижением темпов роста по сравнению со II кварталом. По оценкам FactSet, средний рост доходов и прибыли по компаниям S&P500 может превысить 20%, отмечает аналитик.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite закрылся на уровне пятницы, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), развернулись вверх индексы в Европе (индексы CAC40, FTSE прибавили 0,2-0,7%, DAX сократил снижение до менее 0,1%) и в США (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и превысил 4410 пунктов).

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи сообщил, что не планирует повышать налоги на получение прибыли от инвестирования и дивиденды, что успокоило многих трейдеров, активно вкладывающихся в японские компании.

На нефтяном рынке цены вечером продолжают подниматься, Brent тестирует $84 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,88 за баррель (+1,8% и +0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $81,1 за баррель (+2,2% и +1,1% в пятницу).

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года, пишет Trading Economics. Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения. Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+22,9%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+17,4%), "Распадской" (+14,3%, до 450,3 рубля), "Селигдара" (+13,1% и +12,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+9,2% и +10,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+5%), акции банка "Санкт-Петербург" (+4,1%).

"Распадская" (MOEX: RASP) в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей, в то время как в январе-сентябре прошлого года показатель составлял 779 млн рублей, говорится в отчетности компании. Таким образом, в январе-сентябре этого года чистая прибыль выросла в 55 раз. В "Распадской" отказались прокомментировать причины ее роста. При этом выручка компании увеличилась на 11% - до 8,5 млрд рублей.

Согласно отчетности, рост чистой прибыли "Распадской" произошел главным образом за счет доходов от участия в других организациях. Так, за 9 месяцев 2021 года показатель составил 41,3 млрд рублей, в то время как в 2020 году компания не получила доходов по этой статье.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 126,55 млрд рублей (из них 27,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 24,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,62 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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