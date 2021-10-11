Рубль краткосрочно будет торговаться, вероятно, в диапазоне 71-72,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Вероятный краткосрочный диапазон торгов рубля к доллару составляет 71-72,5 руб./$1, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Основным фактором укрепления рубля остаются высокие цены на сырьевые товары и прежде всего рост цен на нефть к многолетним максимумам. Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 71-72,5 руб./$1", - указывает Малин в комментарии.

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