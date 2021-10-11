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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ рекомендует "покупать" акции Распадской с целью 450 руб. и "префы" Мечела с целью 300 руб
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11 октября 2021 года 18:16
ПСБ рекомендует "покупать" акции Распадской с целью 450 руб. и "префы" Мечела с целью 300 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют "покупать" акции "Распадской" с прогнозной ценой на уровне 450 рублей за штуку и привилегированные акции "Мечела" с прогнозной ценой на уровне 300 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Мы считаем цены на уголь перегретыми, однако и Китай, и Индия столкнулись с энергетическим кризисом, по сути вынуждая самих себя отменять ранее проводимые интервенции для предотвращения сильного кризиса в отрасли. По нашим оценкам, если правительство Китая не сможет найти решений для предотвращения энергокризиса (например, снимет эмбарго с Австралии) в течение октября, то цены на уголь в очередной раз перепишут исторические максимумы. Текущие предпринятые меры в Китае по расконсервации запасов, вынужденное возобновление отношений между рядом стран в целом говорят о старте решения энергетического кризиса. Тем не менее полагаем, что цены останутся на повышенных уровнях в районе 20-30% от нынешней стоимости вплоть до весны 2022 года на фоне окончания отопительного сезона, а также планов Индии по компенсации угольного дефицита", - отмечает эксперт ПСБ Егор Жильников. Российские компании - "Распадская" и "Мечел" - являются ключевыми бенефициарами данной ситуации на экспортном рынке (учитывая открытие новых 7 угольных шахт в районе Кузбасского бассейна, а также восстановление ж/д сообщения и роста числа используемых вагонов компаниями), указывает аналитик банка. "При этом на внутреннем рынке ситуация складывается более драматично из-за ожидаемого падения цен на сталь, а соответственно, и производимых сталелитейщиками объемов. Тем не менее по итогам третьего и четвертого кварталов 2021 года ожидаем сильных финансовых результатов отечественных угледобытчиков. Отдельно заметим, что цены на тонну угля внутри страны держатся выше отметки 10000 рублей и еще не достигли своих максимумов в силу определенной рыночной задержки. Мы рекомендуем "покупать" акции "Распадской" с целевым уровнем 450 рублей за акцию и привилегированные акции "Мечела" с целевым уровнем 300 рублей за акцию", - пишет Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РАСПАДСКАЯ/МЕЧЕЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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