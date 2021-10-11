ПСБ повысил прогнозную стоимость акций "Сегежа групп" до 11,5 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную стоимость акций "Сегежа групп" до 11,5 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Bonum Capital договорилась о покупке у АФК "Системы" акций лесопромышленного холдинга "Сегежа групп" на $150 млн, что увеличит ее долю в холдинге до 13%. Также "Сегежа" выкупает у Bonum Capital 100% акций "Интер Форест Рус", за счет чего удваивает лесосеку в своем распоряжении и значительно наращивает мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Мы считаем холдинг перспективным и видим, что компания делает все возможное, чтобы укрепить лидирующие позиции по направлениям лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Повышаем целевой уровень по акциям "Сегежа групп" с учетом этой сделки до 11,5 руб./акцию, потенциал роста составляет 16% в текущий момент", - отмечает эксперт ПСБ Людмила Теличко.

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