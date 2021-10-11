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11 октября 2021 года 16:02

Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник днем благодаря растущей нефти

Москва. 11 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Курс доллара США составил 71,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался до 71,555 руб./$1, что всего на 0,5 копейки выше годовых минимумов). При этом торги на "Мосбирже" долларовыми контрактами с расчетом "сегодня" не проводятся в понедельник в связи с праздничным днем в США (День Колумба). Евро стоил 82,9975 руб./EUR1, подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14 копеек - до 76,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 октября на 35,09 копейки, до 71,6373 руб./$1, и опустил курс евро на 19,75 копейки, до 82,9273 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на торгах в понедельник связано, прежде всего, с продолжающимся ростом нефтяных цен. Поддержку нацвалюте оказывает также сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Кроме того, позитивными для рубля остаются и ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, причем сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых (это позитивный фактор для операций carry trades).

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе торгов в понедельник; Brent находится на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этого сорта на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $84,5 за баррель, что на 2,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,89 за баррель, что на 3,2% выше закрытия пятницы. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.

Рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. Увеличивающиеся темпы вакцинации способствуют отмене локдаунов и снятию ограничений, что еще больше стимулирует потребление и приводит к росту спроса. В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии. Дополнительным драйвером по-прежнему выступает политика стран ОПЕК+. На прошлой неделе страны объединения приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). На этой неделе ОПЕК выпустит ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, российский рубль все так же силен по отношению к иностранным валютам благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также в преддверии ожидаемого аналитиками повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании. Ключевая ставка не достигнет двузначных значений, со слов зампреда Банка России. Однако регулятор повысит ее настолько, насколько будет необходимым для возвращения инфляции к ориентиру в 4%. Тем временем не торопятся отменять программы по поддержке экономики мировые центральные банки. В результате, привлекательной для участников финансового рынка по-прежнему остается разница в процентных ставках для операций carry trade. При этом негативно повлиять на российский рубль может возможное увеличение объема покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Торговый диапазон для пары "доллар/рубль" в ближайшие дни составит 71,5-73 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 82,5-84 руб./EUR1.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин, Россия является страной-экспортером энергоносителей. "Трудно представить более благоприятную внешнюю конъюнктуру для продавца нефти и газа. При этом цена Brent в рублевом эквиваленте поднялась до 6000 рублей за баррель, что является абсолютным рекордом. Банк России действует упреждающе, повышая процентные ставки. Денежный рынок закладывается на повышение ключевой ставки до 7,5% годовых к концу года. Так или иначе, но есть шанс, что реальная ставка в РФ выйдет на положительную территорию в ближайшие месяцы, особенно с учетом того, что инфляция в базисе год к году может начать снижаться в октябре и ноябре, а укрепление рубля дополнительно стимулирует ослабление ценового давления. Другие центробанки стран emerging markets также повышают ставки, но в большинстве случаев до выхода к положительной реальной доходности довольно далеко", - подчеркнул Шульгин.

"Главным драйвером укрепления рубля являются цены на нефть, но здесь действует бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей. Поэтому укрепление рубля к доллару в ближайший месяц будет ограниченным. 70 рублей за доллар выглядят возможной краткосрочной целью в том случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне $85-90 за баррель Brent. На конец года более вероятен курс около 71,5-72,0 руб./$1. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81-82 руб./EUR1, не исключено даже краткосрочное снижение европейской валюты до 80 руб./EUR1, чего не было с середины июля 2020 года", - считает Шульгин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, ситуация на мировых рынках капитала создает позитивный внешний фон для отечественной валюты. Рынок нефти торгуется в солидном плюсе, глобальные фондовые рынки также выглядят уверенно с тяготением к росту. Эти аспекты благоприятны для обновления долларом новых минимумов. Высока вероятность того, что пара "доллар-рубль" на фоне благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках, а также пониженной волатильности из-за отсутствия торгов на фондовом рынке США, в ходе сегодняшних торгов сможет протестировать отметку 71,5 руб./$1.

Российские банки в ходе аукциона прямого РЕПО со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 150 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 7,0825% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в сентябре 2021 года банки привлекли 60 млрд рублей под средневзвешенную ставку 6,8517% годовых.

Банк России 11 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 894,5 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и спросе 894,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 7 базисных пунктов - до 6,8% годовых, по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 базисных пункта - до 6,96% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев выросли на 1 базисный пункт, составив 11 октября 7,31% и 7,71% годовых, соответственно, а ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 7,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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