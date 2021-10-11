Вероятный курс рубля на конец 2021г - 71,5-72 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Вероятный курс рубля к доллару на конец 2021 года - уровни 71,5-72 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" ("Открытие Брокер"), эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Главным драйвером укрепления рубля являются цены на нефть, но здесь действует бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей. Поэтому мы ожидаем, что укрепление рубля к доллару будет ограниченным. Отметка 70 руб./$1 выглядят возможной краткосрочной целью в том случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне $85-90 за баррель. На конец года более вероятен курс около 71,5-72 руб./$1. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81-82 руб./EUR1, не исключено и краткосрочное снижение до 80 руб./EUR1, чего не было с середины июля 2020 года", - пишет Шульгин в комментарии.

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