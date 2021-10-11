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11 октября 2021 года 15:39
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь", "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Предложение на газовом рынке отстает от спроса, и цены останутся на "очень высоком" уровне до конца весны 2022 года. Таким образом, два наших катализатора все еще актуальны: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и запуск "Северного потока 2" (поставки по нему могут начаться до декабря)", - отмечают эксперты. "АЛРОСА" выигрывает от сохраняющегося дисбаланса на алмазном рынке. Ожидается скачок спроса на бриллианты в преддверии новогодних праздников: продажи ювелирных изделий в ноябре-декабре, по прогнозам (Rapaport со ссылкой на данные MasterCard SpendingPulse), вырастут на 59% по сравнению с показателями 2020 года и на 53% по сравнению с 2019 годом, - обращают внимание аналитики инвесткомпании. - "АЛРОСА" сообщила о высоком интересе к крупным камням в основных алмазных хабах. Спрос на алмазы на De Beers также был уверенным: индийские огранщики пополняют запасы и работают с высокой загрузкой перед праздником Дивали. Кроме того, "АЛРОСА" ожидает дополнительного роста добычи на 5% от запланированного показателя на 2021 год". "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. "Северсталь" - диверсифицированная ставка как на экспортные, так и на локальные цены. Цены на сталь в Китае растут и в России также вскоре должны начать восстанавливаться. Что касается недавно финализированных механизмов налогообложения в России в 2022 году, эффект от НДПИ и акцизов вряд ли будет существенным (не превысит 4,2% от EBITDA по M2M). Следовательно, мы не ожидаем, что налоговые реформы существенно ухудшат инвестиционную привлекательность компании, и сохраняем наш позитивный взгляд на ее акции. Катализаторами могут послужить результаты за III квартал 2021 года, дивиденды и восстановление домашних цен на сталь", - пишут в комментарии инвесткомпании. "Мы позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 43% за 3 месяца в Китае, это очень позитивно для "ММК", так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у "Северстали". Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится, - указывают аналитики. - "ММК" - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции. Катализаторы: снижение цен на ЖРС, стабилизация цен на сталь. Риски: глобальный спрос на сталь может также начать падать". "РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия, сейчас недооценен, в то время как поддержку оказывает стремительный рост цен на алюминий (+48% с начала года). Мы видим потенциал дальнейшего роста, а поддержку операционным результатам за II полугодие 2021 года должны оказать высокий мировой спрос и новые ограничения на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси, - отмечают эксперты. - Хотя компания пострадает от введения новых экспортных пошлин в России (15%), основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Кроме того, в правительстве обсуждают возможность исключения компании из новой схемы налогообложения с 2022 года, что должно снизить давление и укрепить инвестиционный кейс производителя". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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