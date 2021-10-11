"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1699 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1699 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше 1600 рублей, потенциальная доходность: 6,19%, стоп-приказ: 1521 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Горнодобывающие компании согласовали с правительством объем и формат увеличения налоговой нагрузки с 2022 года - НДПИ на добычу железной руды составит 4,8%. Для апатитовых и фосфоритовых руд НДПИ увеличится вдвое. Также будет повышен налог на добычу угля, руд цветных металлов и введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от экспортной цены. Котировки ПАО "Северсталь" возобновили рост даже с учетом роста налоговой нагрузки. Кроме того, компания приобрела более 40 патентов и заявок у Arcanum Alloys на выпуск инновационных материалов на базе стального проката. Эта технология позволяет производить металлопродукцию с высокими эстетическими и коррозионными свойствами, что в долгосрочной перспективе будет способствовать росту котировок", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, цена бумаг компании находится у нижней границы канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 1600 рублей. При покупке на 10,2% и выставлении стоп-заявки на уровне 1521 рубля риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

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