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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4380-4440п - "Фридом Финанс"
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11 октября 2021 года 13:52
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4380-4440п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4440 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 продолжает находиться в долгосрочном восходящем тренде. Бенчмарк тестирует область сопротивления на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI формируют краткосрочную "бычью" дивергенцию. В ближайшее время индекс S&P 500 может попытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что послужит сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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