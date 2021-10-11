Цена нефти останется в диапазоне $80-83/барр. на текущей неделе - Банк "Открытие"

Цена нефти останется в диапазоне $80-83 за баррель Brent на текущей неделе, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Решение министерского комитета ОПЕК+ от 4 октября не увеличивать добычу нефти в октябре-ноябре сверх ранее запланированного повышения привело цены на нефть марки Brent в зону $81-83/барр., как и ожидалось при таком варианте развития событий, - напоминает эксперт. - В целом решение не увеличивать добычу удивило рынок. ОПЕК+ показал с одной стороны приверженность более долгосрочным трендам, а с другой стороны, появляющиеся данные о невозможности существенно нарастить добычу в короткие сроки, вероятно, не такие и беспочвенные. Вышедшие в среду 6 октября данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 2,3 миллиона баррелей не дали нефтяным ценам закрепиться выше $83/барр.".

Продолжение газового кризиса в Европе и Азии поддерживает цены на газ и уголь на высоких уровнях. Европейский газ хотя и скорректировался после астрономических значений, достигнутых 6 октября, до уровня конца сентября, все еще находится на уровне в 2 раза выше цен июля-августа, констатирует стратег банка.

"Обсуждаемый потенциальный переход на нефтяную генерацию из-за высоких газовых и угольных цен сейчас маловероятен в больших объёмах, - полагает Морина. - Переход с одного вида топлива на другое обычно происходит, если положительный ценовой дифференциал прогнозируется на длительное время. К тому же, к примеру, в Европе хотя и имеются генерирующие мощности, работающие на мазуте, но они могут выступать только резервным источником энергии, а не основным".

Опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США за сентябрь разочаровал рынок слабыми данными. Для рынка нефти, по мнению Мориной, это может также оказать краткосрочную поддержку ценам, поскольку повышаются шансы более медленного ужесточения денежно-кредитной политики США.

Эксперт полагает, что на этой неделе волатильность цен на нефть сохранится, будет уделяться внимание выходящей статистике крупнейших экономических центров, а также риторике ФРС относительно ее оценки сентябрьских данных о рынке труда. В базовом сценарии цена на нефть Brent будет находиться в диапазоне $80-83/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.