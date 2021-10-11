Индекс Мосбиржи закроет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4150-4300п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4150-4300 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

По мнению аналитика Александра Осина, во второй половине дня при повышенных рисках прогноза преобладают шансы роста российского рынка акций.

"Растут котировки Банка "Санкт-Петербург" на новости о том, что наблюдательный совет принял решение выкупить в рамках buy back 2,9% голосующих акций на 1,02 млрд руб., - обращает внимание эксперт. - Цена приобретения была установлена в размере 75 руб. за одну бумагу. Кроме того, спрос на акции эмитента поддерживается за счет улучшения отраслевой финансовой статистки. Все указанные факторы могут обусловить позитивный пересмотр оценок справедливой стоимости акций банка@.

Осин также отмечает, что компания "Белое золото" - совместное предприятие (СП) госкорпорации "Ростех" и полиметаллического холдинга "Селигдар" - победила в аукционе на приобретение крупнейшего в России месторождения золота Кючус. По отраслевым оценкам, инвестиции в новый проект могут составить 30 млрд руб. (с учетом требования добывать не менее 10 тонн золота в год с момента выхода предприятия на проектную мощность). Таким образом, эти вложения оценочно окупятся за шесть-восемь лет, учитывая показатели ROIC и ROA ведущих российских золотодобытчиков. В случае реализации этого сценария оценочная капитализация "Селигдара" может увеличиться на 15-20%. Впрочем, инвесторы продолжают ожидать более детальной информации о структуре инвестиций и доходов СП.

"Фактором риска для покупателей остается динамика котировок золота, - указывает аналитик инвесткомпании. - На фоне продолжающейся стагнации цен на драгметаллы бумаги "Полюса", Polymetal, Petropavlovsk в понедельник торгуются хуже рынка. Однако монетарные факторы и оценки Союза золотопромышленников РФ, предполагающие сравнительно слабую динамику мировой добычи в ближайшие годы, поддерживают стоимость золота в пределах $1700-1750 за тройскую унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.