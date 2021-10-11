Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,25-72,75 руб./$1 на этой неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,25-72,75 руб./$1 на этой неделе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжают поддерживать растущие цены на нефть и высокий уровень ключевой ставки, что делает его привлекательным в операциях carry-trade. В результате на прошлой неделе рубль показал лучший результат среди валют EM. В понедельник курс USD/RUB снижается на 0,3% и находится около 71,55 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Динамика рубля на этой неделе будет во многом определяться ожиданиями по действиям ФРС в отношении денежно-кредитной политики. На этом фоне инвесторы будут оценивать сентябрьские данные по инфляции в США, протокол последнего заседания ФРС, а также заявления представителей американского регулятора, в которых они могут комментировать последние трудовые данные", - пишут аналитики банка.

По их мнению, если новостной фон на этой неделе будет свидетельствовать о скором начале сворачивания программы QE, то спрос на рисковые активы ослабится, и курс USD/RUB может вновь превысить уровень в 72 руб./$1. "Впрочем, в ближайшее время курс USD/RUB должен остаться ниже этой отметки. В целом ожидаем, что на этой неделе курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 71,25-72,75 руб./$1", - прогнозируют эксперты.

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