"Финам" снизил рекомендацию для акций Газпрома с "покупать" до "держать", при этом повысив целевую цену с 330,9 руб. до 394,4 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции "Газпрома" оказались одними из лидеров роста в последние полгода. Поводом стал взрывной рост цен на газ в Европе, связанный с ростом спроса в сочетании с запаздывающим за ним предложением. На данный момент мы полагаем, что цены на газ прошли свой пик, так как настолько дорогой газ невыгоден никому. В сценарии постепенной нормализации газового рынка мы считаем акции "Газпрома" оцененными достаточно справедливо. Мы понижаем рекомендацию по акциям "Газпром" с "Покупать" до "Держать". При этом повышаем целевую цену с 330,9 руб. до 394,4 руб. за акцию. Апсайд составляет 6,6%. Рост целевой цены связан с учетом недавнего роста цен на газ в Европе. Небольшое негативное влияние на целевую цену оказал рост безрисковой ставки, связанный с коррекцией в российских ОФЗ. Снижение рекомендации обусловлено крайне сильным перформансом акций в последние полгода", - пишет аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Эксперт указывает, что во II квартале "Газпром" продолжил существенно улучшать свои финансовые результаты. Выручка компании выросла на 77,7% г/г, до 2067 млрд руб., EBITDA - в 6,8 раза, до 703 млрд руб. Чистая прибыль акц. увеличилась на 249,5% г/г, до 521 млрд руб. Причинами такой динамики стали рост цен на углеводороды и восстановление объемов.

По мнению аналитика, в среднесрочной перспективе "Газпром" будет сильно зависеть от цен на газ в Европе. Кауфман полагает, что текущий уровень цен неустойчив, и к концу следующего года можно ожидать хотя бы частичной нормализации стоимости голубого топлива. На этом фоне результаты "Газпрома" останутся на повышенном уровне в 2021-2022гг, а затем могут снизиться.

Стратег инвесткомпании также подчеркивает, что у "Газпрома" достаточно амбициозная стратегия развития. Она сочетает в себе рост экспорта в Китай, повышение эффективности поставок в Европу, развитие в области газопереработки и производства СПГ, а на более длинном горизонте может включить производство и экспорт "голубого" водорода.

"По итогам 2020г "Газпром" раньше плана перешел на выплату 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов. На фоне аномально высоких цен на газ в Европе мы ожидаем, что по итогам 2021 и 2022гг дивидендная доходность составит 11,9% и 13,5%. Однако в 2023г она может снизиться до 7,6% в сценарии нормализации цен на газ", - прогнозирует Кауфман.

Ключевым риском, на взгляд эксперта, является снижение цен на газ в Европе, что напрямую влияет на финансовые результаты компании. Текущие цены аномально высоки по историческим меркам и могут привести к снижению спроса и ускоренному переходу Европы в сторону ВИЭ. Также есть вероятность, что ЕС будет искать виноватого в газовом кризисе, а "Газпром" - один из претендентов.

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