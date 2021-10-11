Рынок акций РФ сохранит восходящую динамику на фоне высоких цен на сырьевых рынках - Альфа-банк

Рынок акций РФ сохранит восходящую динамику на протяжении всего торгового дня на фоне высоких цен на сырьевых рынках, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Российский рынок акций сегодня утром на открытии растет и, вполне возможно, сохранит свою восходящую динамику на протяжении всего торгового дня благодаря reflation trade на фоне высоких цен на сырьевых рынках, - пишет аналитик Джон Волш. - На этой неделе стартует сезон финансовой отчетности за 3К21 - вполне возможно, что многие компании будут сообщать о перебоях в поставках и росте расходов в 3К. В среду отчитывается JPMorgan, в четверг - BofA, Morgan Stanley и Citigroup, в пятницу - Goldman. Рынки также ждут данных по инфляции в США и цифр по розничной торговле, а также протокола последнего заседания ФРС, который, как ожидается, подтвердит курс регулятора на начало количественного свертывания в ноябре. Хотя данные по рынку труда США в минувшую пятницу разочаровали рынки, отчасти это связано с трудностями открытия после пандемии госсектора и образовательных учреждений, тогда как занятость в частном секторе была выше".

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