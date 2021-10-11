Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровней 73 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в пятницу немного ослаб, но по итогам недели рост составил 1,2% (лучший в ЕМ результат). Итоговая реакция на цифры в США была небольшой, а появление спроса на ОФЗ от нерезидентов поддерживало рубль. Сохранение высоких цен на сырьё - слишком значимый фактор, чтобы его игнорировать и реагировать на остальные драйверы (доллар, общее отношение к риску). Сегодняшние цифры по платежному балансу за 3К21 это лишний раз подтвердят. Не за горами и налоговый период, поэтому краткосрочные перспективы у рубля останутся, по нашему мнению, вполне благоприятными. Курс продолжит двигаться в направлении 71 руб./$1", - пишет Полевой.

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