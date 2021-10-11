Акции банка "Санкт-Петербург" привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции банка "Санкт-Петербург" привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры банка "Санкт-Петербург" предъявили к выкупу 13,65 млн обыкновенных акций (2,9% голосов) на 1,024 млрд рублей. Как говорится в сообщении банка, наблюдательный совет утвердил отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций. Набсовет банка в августе принял решение выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию. Таким образом, всего на выкуп акций могло быть направлено 1,05 млрд рублей. Банк в рамках предыдущего buyback, который завершился в июне, выкупил 20,8 тыс. обыкновенных акций (или 0,004% голосов) по цене 58 рублей за одну ценную бумагу. Данная новость спровоцировала подъем котировок банка более, чем на 3%, в пятницу. Отметим, что банк дважды в год рассматривает вопрос об обратном выкупе акций в целях повышения их ликвидности. Выкупленные акции гасятся. Бумаги банка "Санкт-Петербург" смотрятся привлекательно на долгосрочную перспективу, учитывая их дешевизну относительно аналогов", - пишут аналитики ПСБ.

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