Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 71,5-73 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 71,5-73 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82,5-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль все так же силен по отношению к иностранным валютам благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также в преддверии ожидаемого аналитиками повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании. Ключевая ставка не достигнет двузначных значений, со слов зампреда Банка России. Однако регулятор повысит ее настолько, насколько будет необходимым для возвращения инфляции к ориентиру в 4%. Тем временем не торопятся отменять программы по поддержке экономики мировые центральные банки. В результате чего для участников финансового рынка все так же привлекательна разница в ставках в carry-trade. При этом негативно повлиять на российский рубль может возможное увеличение объема покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - пишет эксперт банка.

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