Цена нефти продолжит расти в пределах диапазона $83-85/барр. в понедельник - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, продолжит расти в пределах диапазона $83-85 за баррель в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти продолжают упорно идти вверх в отсутствие новостного потока. Мы по-прежнему считаем, что рынок сильно перегрет, и фундаментально цена должна быть ниже, мы оцениваем в $73-75/барр. Brent. Пока любые попытки коррекции выкупаются спекулянтами. Избыток ликвидности может провоцировать краткосрочно дальнейший отскок цен на нефть, пока ближайшим таким уровнем считаем максимум 2018г (86,7 долл./барр.). Статистика по числу буровых в США за минувшую неделю показала снова рост установок (+5 шт), что в текущих условиях игнорируется рынком. Полагаем, что в понедельник инерционный рост Brent продолжится, ориентируемся на 83-85 долл./барр.", - отмечает эксперт банка Екатерина Крылова.

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