Возможен подъем котировок нефти до $84/барр. в понедельник - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти до $84 за баррель Brent в понедельник, сообщается в комментарии Sber CIB.

"Утром 11 октября мировые фьючерсы на фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Российский рынок может начать сессию ростом благодаря высоким ценам на нефть, считают аналитики Sber CIB.

По их мнению, у котировок Brent есть все шансы достичь нового максимума - $84 за баррель - из-за дефицита предложения.

"Рост цен на сырьё поддержит рубль - он может подорожать до 71,5 руб./$1. В течение дня торги, скорее всего, будут проходить спокойно, так как в США выходной день.

Аналитики ожидают, что снижение доходности рублёвого госдолга в понедельник, возможно, приостановится.

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