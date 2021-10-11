Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 71,5-72,0руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 71,5-72,0 руб./$1 и на уровне 82,8-83,5 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"8 октября российский рубль был стабилен к мировым валютам на фоне слабой статистики по восстановлению рынка США и за счет высоких котировок нефти. На завершении торгов курс доллара составил 71,76 руб. (+6,5 коп.), курс евро - 83,02 руб. (+20,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 12,7 коп. и составила 76,83 руб. На открытии торгов в понедельник, 11 октября, курс доллара составил 71,79 руб. (-7,75 коп.), курс евро - 83,07 руб. (-6,5 коп.). Нефтяные котировки приближаются к отметке 84 доллара за баррель, прибавляя более 1%. В течение дня, при сохранении позитивной конъюнктуры мировых рынков, рубль будет торговаться в диапазоне 71,5-72,0 руб./$1 в паре с долларом и на уровне 82,8-83,5 руб./$1 в паре с европейской валютой", - отмечает эксперт.

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