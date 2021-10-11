Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 11 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе росту нефтяных цен, полагают аналитики.

Американский рынок акций снизился по итогам торгов в пятницу на слабых данных по рынку труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 194 тыс., минимальными темпами с начала года, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица упала до минимального уровня с марта 2020 года - 4,8% по сравнению с 5,2% в августе. Эксперты в среднем ожидали роста числа рабочих мест в прошлом месяце на 500 тыс. и снижения безработицы до 5,1%. Медленные темпы прироста числа рабочих мест говорят о том, что восстановление экономики идет неровно. Это, в свою очередь, усиливает ожидания, что Федрезерв может оставить стимулирующие меры на более длительный период, чем предполагалось. Однако ряд аналитиков не считают, что свежие данные с рынка труда существенно изменили ситуацию.

Федеральная резервная система ранее заявляла о том, что восстановление рынка труда является ключевой переменной, которая будет определять дальнейшую денежно-кредитную политику. Поэтому инвесторы внимательно следят за данными о росте количества рабочих мест в стране. Прекращение выплат федеральных пособий по безработице, которые производились для поддержки населения в период пандемии COVID-19, и возобновление работы школ вернули некоторых работников на рынок труда, но распространение штамма "дельта" и постоянная нехватка кадров сдерживают улучшение ситуации на рынке труда, отмечают эксперты.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в "зеленой зоне" в понедельник, несмотря на сохраняющееся беспокойство по поводу энергетического кризиса в некоторых странах и продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в регионе. Южнокорейские биржи в понедельник не работают в связи с национальными праздниками в стране. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:05 мск поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,69%. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи сообщил, что он не планирует повышать налоги на получение прибыли от инвестирования и дивиденды, что успокоило многих трейдеров, активно вкладывающихся в японские компании. В то же время австралийский S&P/ASX 200 открыл неделю в минусе и к 8:30 опустился на 0,4%.

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в понедельник, достигнув максимальных значений за несколько лет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $83,57 за баррель, что на 1,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена находится на максимуме за три года. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,5% - до $82,39 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,77 за баррель, что на 1,79% выше закрытия пятницы. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,3% - до $79,35 за баррель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения. Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,183 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,676 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 октября вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 726,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,58%), "Газпром БО-23" (+0,42%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Россельхозбанк-20" (-0,25%), "ТМК БО-07" (-0,19%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "КЖК Финанс" (эмитент облигаций, "дочка" АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК)) планирует в третьей декаде октября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ставка купонного дохода за первый и последующий купонные периоды составит не более 8,7% годовых. Оферент по выпуску - АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК). Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Компания не выходила ранее на публичный долговой рынок.

Setl Group планирует в октябре провести сбор заявок на облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.