Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут продажи "АЛРОСА", ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка, платёжный баланс РФ:

- "АЛРОСА" должна опубликовать данные по продажам за сентябрь.

- МВФ и Всемирный банк начинают ежегодные совещания руководящих органов, которые будут продолжаться всю неделю.

- В России будет опубликована информация о платёжном балансе.

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