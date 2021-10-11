Рубль может протестировать отметку 71,5 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль может протестировать отметку 71,5 руб./$1 в течение торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль по итогам прошедшей недели продемонстрировал лучшую динамику среди валют ЕМ: доллар закрепился ниже 72 руб./$1, благодаря обновлению многолетних максимумов котировками на фьючерсы нефти марки Brent, - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Также отметим благоприятную глобальную конъюнктуру на фоне прояснения ситуации с госдолгом США. Свою роль сыграла и внутренняя статистика. Так, темпы роста инфляции обновили 5 летние максимумы, тем самым вынуждая ЦБ прибегнуть к возможному повышению ключевой ставки на 0,5%, что, в свою очередь, позитивно складывается на котировках рубля".

Утро понедельника, по мнению эксперта, создает позитивный фон для отечественной валюты. Рынок нефти торгуется в солидном плюсе, глобальные фондовые рынки также выглядят уверенно с тяготением к росту.

"Эти аспекты благоприятны для обновления новых минимумов парой доллар-рубль. По нашим оценкам, пара доллар-рубль на фоне благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках, а также пониженной волатильности из-за отсутствия торгов на фондовом рынке США, сможет протестировать отметку 71,5 руб./$1 в ходе сегодняшних торгов", - прогнозирует Жильников.

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