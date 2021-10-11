Лучше рынка в понедельник будут акции Норникеля - "Алор Брокер"

Лучше рынка в понедельник будут акции "Норильского никеля", драйвером роста которых выступает подъем цен на продукцию, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

По мнению аналитика Алексея Антонова, в понедельник с утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное - на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели.

Антонов полагает, что на этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку $85 за баррель, следующее сопротивление расположено в районе $87. "Осадить нефтяных "быков" могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены. В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки", - указывает аналитик.

"Газпром" в последние дни недели сильно скорректировался на падении газа с $2 тыс до $1 тыс за тысячу кубов, - напоминает Антонов. - Причина, надо сказать, надуманная - вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 руб.".

На взгляд эксперта, в числе лидеров роста в понедельник вновь обещает быть "Норникель", который продолжит отскок от поддержки 21 тыс руб. "Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий - на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тыс.", - пишет аналитик инвесткомпании.

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