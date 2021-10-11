Рост индекса Мосбиржи на старте торгов в понедельник составит 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Рост индекса Мосбиржи на старте торгов в понедельник составит 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4245-4255 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4230, 4210 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4260, 4270 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение нефтяных котировок. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 4250 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт подчеркивает, выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Кроме того, фондовый рынок в США будет закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.

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