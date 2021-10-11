Акции JP Morgan, Delta air lines и Bank of America будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции JP Morgan, Delta air lines и Bank of America будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик напоминает, что крупнейший в США банк JPMorgan Chase & Co. представит отчетность в среду, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3 на акцию. Это предполагает увеличение на 2,68% (г/г). "За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза - EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный - 48%.Котировка на пятницу - $170,7. В районе $167-166 по бумагам проходит уровень поддержки. При позитивном сюрпризе после отчетности JPM могут двинуться в район $179", - указывает Холоденко.

Авиакомпания Delta air lines inc. представит отчетность в среду, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,16 на акцию. Это предполагает увеличение на 105% (г/г). "За последние четыре квартала был один позитивный сюрприз - 23%.Котировка на пятницу - $43,5. В районе $42 по бумагам проходит уровень поддержки. При позитивном сюрпризе после отчетности DAL могут вернуться в район $46", - пишет эксперт BCS Express.

Bank of America Corp. представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,71 на акцию. Это предполагает увеличение на 39% (г/г). "За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный - 31%.Котировка на пятницу - $44,7. В районе $43,5 по бумагам проходит уровень поддержки. При позитивном сюрпризе после отчетности BAC могут вернуться в район $48", - полагает аналитик инвесткомпании.

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