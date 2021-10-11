Акции Норникеля сохраняют потенциал роста - BCS Express

Акции "Норильского никеля" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций ГМК за последние две сессии отскочили на 5,8%. При этом ранее бумаги существенно отставали от индекса и выглядели одними из наиболее слабых среди голубых фишек. Помимо локальной перепроданности поводом для роста стало резкое улучшение ситуации на рынке металлов. Мы видим восстановление цен на палладий, никель и платину. В понедельник с утра тонна палладия прибавляет еще 2%, а ведь именно этот металл является ключевым в плане влияния на EBITDA компании. В таких условиях есть шансы на продолжение подъема акций. В качестве следующей зону сопротивления можно выделить район 23400-23600 руб. Это на 2,8-3,6% выше текущих значений", - отмечает аналитик Василий Карпунин.

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