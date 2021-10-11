11 октября 2021 года 09:40
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в понедельник возобновит позитивную динамику
Аналитики отмечают, что в понедельник на рынке акций РФ наиболее вероятно возобновление умеренного роста, что в основном обусловлено динамикой котировок нефти.
BCS Express (Василий Карпунин): "При спокойном внешнем фоне индекс Мосбиржи способен подняться в район 4300 пунктов. О сломе восходящей тенденции говорить пока рано. Нижняя граница растущего канала находится лишь около 3900-3950 п. В ближайшие дни спуска к этим отметкам не ожидается. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок в понедельник откроется ростом на 0,5%".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4245-4255 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4230, 4210 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4260, 4270 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение нефтяных котировок. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 4250 пунктов".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая благоприятный внешний фон и рост цен на нефть, полагаем, что индекс МосБиржи сегодня сможет переписать рекордные уровни уже в начале торгов. Из корпоративных новостей Группа Черкизово и Алроса представит операционные результаты за сентябрь".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное - на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели. На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных "быков" могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены. В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 октября 2021 года 15:39
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11 октября 2021 года 14:57
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