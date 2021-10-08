Рынок акций РФ в начале октября продолжил обновлять вершины индекса Мосбиржи

Рынок акций РФ в начале октября продолжил подъем на фоне благоприятноцй внешней фондовой конъюнктуры и раллирующих мировых сырьевых рынков (нефть Brent протестировала рубеж $83 за баррель, цена газа в Европе локально превышала $1900 за тысячу кубометров). Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум, поднявшись в район 4270 пунктов, после чего скорректировался вместе с сырьевыми площадками (газ упал ниже $1000 за тысячу кубометров). Поддержку рынку акций РФ на неделе оказало усиление притока средств нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 30 сентября по 6 октября составил $130 млн против $20 млн ранее (лучший результат с марта). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $70 млн против $30 млн ранее (также лучший результат с марта, вторая неделя притока после 15 недель оттоков).

В период с 4 по 8 октября индекс МосБиржи вырос на 3,7% и составил 4238,0 пункта, индекс РТС прибавил 5,1% и достиг 1860,96 пункта на фоне снижения доллара до 71,75 руб./$1 (-0,98 рубля) и выросшей декабрьской нефти Brent до $83,08 за баррель (+4,9%).

Неделя на рынке акций РФ началась с новых пиков индекса МосБиржи и акций ряда нефтяных компаний ("Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ") на фоне раллировавшей нефти после решения альянса ОПЕК+ не менять план по увеличению добычи в ноябре на 400 тыс. б/с, в то время как внешние фондовые площадки снизились. Индекс МосБиржи превысил 4110 пунктов, нефть Brent взлетела в район $82 за баррель, обновили максимум бумаги Сбербанка (+2,7%) и выросли угольщики, но просели бумаги металлургов.

Трейдеры продолжали следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group, который ранее пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании. Торги акциями Evergrande и ее "дочки" - Evergrande Property Services Group на Гонконгской бирже в понедельник были остановлены.

Во вторник рынок акций раллировал на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (Brent протестировала $83 за баррель на решениях ОПЕК+) и новых рекордов цен на газ (цена в Европе превысила $1400 за тысячу кубометров) из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы; индекс МосБиржи превысил рубеж 4220 пунктов, показав рекордный рост (+2,7%) с ноября прошлого года, при этом нефтяные бумаги и Сбербанк (+4,7%) обновили максимумы.

Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора "Северного потока 2" подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС и возможен его скорый запуск.

Трейдеры на глобальных рынках обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены.

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта, при прогнозах снижения до 60 пунктов с августовского уровня 61,7 пункта.

Производитель лосося "Русская аквакультура" (+6,7%) по итогам 9 месяцев 2021 года увеличила выручку на 72% в годовом выражении (до 9,684 млрд рублей), за счет увеличения объема продаж на 75% (до 18 тыс. тонн).

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне отката мировых фондовых площадок и прервавшегося ралли на рынках сырья (нефть Brent просела к $81 за баррель, подешевел газ). Индекс МосБиржи после утреннего обновления исторического максимума выше 4267 пунктов потерял почти 100 пунктов и откатился в район 4170 пунктов во главе с нефтяными бумагами, при этом выросли ранее перепроданные акции металлургов и продолжился рост бумаг финансовых компаний.

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром в среду достигала 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров, к вечеру курс скорректировался до 104 евро за МВт/ч, или $1240 за тысячу кубометров.

Давление на американский рынок оказывали растущие опасения ускорения инфляции в США в условиях подъема цен на нефть, неопределенность ситуации с лимитом госдолга, а также ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов Федрезервом. По данным ADP, занятость в производственном секторе США в сентябре увеличилась на 568 тыс. рабочих мест при прогнозах роста на 430 тыс. после подъема на 374 тыс. в августе. Нефть скорректировалась вниз на фоне статистики Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина в стране сильнее ожиданий.

В четверг рынок акций РФ отыграл все потери предыдущего дня на фоне нового подъема мировых фондовых площадок в ожидании повышения лимита госдолга США, а также благодаря признакам улучшения отношений между США и Китаем; индекс МосБиржи поднялся в район 4230 пунктов во главе с бумагами металлургических и финансовых компаний, просели бумаги "Газпрома" (-1,6%) вслед за упавшими в Европе ценами на газ (цена газа на хабе TTF опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров) после заявления президента РФ Владимира Путина о возможной помощи Европе в борьбе с дефицитом топлива.

Чистая прибыль Сбербанка (+1,8%) за 9 месяцев по РСБУ выросла в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей по сравнению с 559,4 млрд рублей прибыли годом ранее; в сентябре прибыль выросла на 37% в годовом сравнении - до 109,1 млрд рублей.

Президент США Джо Байден заявил о необходимости срочного поднятия потолка госдолга. Республиканцы и демократы согласились перенести обсуждение потолка госдолга на начало декабря. Кроме того, по сообщениям СМИ, лидеры США и КНР намерены до конца года провести видео-переговоры.

В США число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось до 326 тыс., при прогнозах снижения до 348 тыс. Минэнерго США заявило в четверг, что в данный момент не планирует продажу нефти из стратегического резерва, хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается.

В пятницу рынок акций РФ в первой половине торгов консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне роста мировых фондовых площадок и подросшей нефти (Brent вновь протестировала $83 за баррель) после отсрочки в США вопроса повышения лимита госдолга (Сенат увеличил потолок госдолга на $480 млрд до начала декабря), инвесторы ожидали сентябрьского отчета Минтруда США.

Вышедшие данные показали рост числа рабочих мест на минимальные с начала года 194 тыс., при прогнозах увеличения на 500 тыс., а также снижение безработицы до 4,8%, при прогнозах снижения до 5,1% с 5,2%.

Завершение торговой сессии пятницы прошло в мажорных настроениях, индекс МосБиржи закрыл неделю в районе 4240 пунктов (новый максимум на закрытие торгов).

В период с 4 по 8 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Селигдара" (+22% и +23% "префы"), "Акрона" (+18%), ПАО "Русская аквакультура" (+13%); хуже рынка оказались акции "КАМАЗа" (-3%), "Россети Сибирь" (-3%), "Мосэнерго" (-2%).

Динамика рынка акций РФ во второй декаде октября будет определяться колебаниями нефти и газа, отчетами и прогнозами крупнейших компаний за III квартал. Негативом могут стать дивидендные "гэпы" после отсечек реестра акционеров в акциях ряда компаний ("НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", "МТС", "Татнефть"). Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4200-4300 пунктов, для индекса РТС - 1800-1950 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".