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08 октября 2021 года 19:45

Рубль вечером смог отыграть большую часть дневных потерь благодаря слабой статистике по рынку труда США

Москва. 8 октября. Доллар США и евро лишь слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль, умеренно снижавшийся по отношению к бивалютной корзине в первой половине дня, вечером в пятницу смог отыграть большую часть дневных потерь благодаря публикации слабой статистики по рынку труда США.

Курс доллара США составил 71,765 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня доллар поднимался до 72,06 руб./$1). Евро стоил 83,0225 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,7 копейки - до 76,83 рубля.

В первой половине дня 8 октября инициатива на внутреннем валютном рынке принадлежала покупателям валюты вследствие снижения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. На этом фоне произошло ослабление "бычьих" настроений на мировых фондовых площадках. Позитивной для курса нацвалюты оставалась лишь динамика нефтяных цен, но она была не в силах противостоять общемировым настроениям глобальных инвесторов.

Увеличению стоимости нефти способствует большой спрос на рынке, обусловленный восстановлением глобальной экономики, сокращением предложения из-за последствий урагана "Ида" в Мексиканском заливе, а также энергетическим кризисом в Европе и некоторых странах Азии. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу составила $82,92 за баррель, что на 1,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,65 за баррель, что на 1,72% выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает заявление американского министерства энергетики о том, что оно пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. США время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics. Ранее на этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе саммита Energy Transition Strategies сообщила, что ведомство обсуждает вариант задействования стратегических резервов для успокоения нефтяного рынка и сдерживания роста цен.

Вместе с тем после публикации в США данных по занятости в сентябре, оказавшихся слабее прогнозов и, соответственно, снизивших опасения относительно скорого начала сворачивания стимулов Федрезервом, ситуация на внутреннем валютном рынке улучшилась, и рублю удалось отыграть большую часть дневных потерь.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось всего на 194 тыс., минимальными темпами с начала года. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 366 тыс., а не на 235 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в сентябре упала до 4,8%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,2% в августе. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в сентябре на 500 тыс. и снижения безработицы до 5,1%.

"Поддержку российской валюте продолжают оказывать котировки нефти, которые находятся впервые с 2018 года вблизи отметки $83 за баррель на фоне нарастающего пессимизма в отношении дефицита энергоресурсов в мире. Инвесторы были разочарованны итогами встречи ОПЕК+ в понедельник, на которой страны-участницы остались верны траектории медленного и постепенного увеличения предложения нефти, несмотря на признаки энергетического кризиса, разворачивающегося в мире. При этом природа этого кризиса обширна: это и недоинвестирование в классические источники энерговыработки на фоне мировой повестки "чистой" энергетики, аномальная жара в Латинской Америке, остановившая выработку энергии на гидроэлектростанциях, нехватка водителей грузовиков в Великобритании и отсутствие топлива на заправках на фоне выхода страны из ЕС и юридических тонкостей на продление сертификации водителей и другое", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что "американский доллар завершает неделю на глобальных рынках неоднозначно. Индекс доллара к концу дня теряет около 0,2%, торгуясь вблизи отметки 94 пунктов. Индекс практически непрерывно снижался всю вторую половину дня и ускорил падение после выхода крайне слабой статистики по рынку труда в США. Вместе с тем, на большинстве развивающихся рынков американская валюта торговалась в плюсе, отражая слабый "аппетит" инвесторов к риску. Среди аналогов рубля по emerging markets исключение составил лишь южноафриканский рэнд, торговавшийся в плюсе. Остальные валюты развивающихся стран теряли порядка 0,1-0,6% к доллару. Возглавляла падения турецкая лира на опасениях участников рынка относительно возможной очередной отставки главы местного ЦБ".

"Потери рубля к окончанию рабочего дня были минимальными среди валют-аналогов по emerging markets. Основное снижение нацвалюты пришлось еще на утренние часы, однако выше 72 рублей доллар встретил явное сопротивление и в течение оставшегося дня постепенно скорректировался в район 71,7-71,75 руб./$1. Рубль продолжает получать поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent близки к обновлению очередного максимума с октября 2018 года. Однако дальнейшее продвижение российской валюты в сторону 70 руб./$1 сдерживается механизмом бюджетного правила и неспокойной обстановкой на глобальных финансовых рынках", - считает Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 9-11 октября на 29,72 копейки, до 71,9882 руб./$1, и опустил курс евро на 48,05 копейки, до 83,1248 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стало падение доллара и евро на торгах "Московской биржи", наблюдавшееся во второй половине дня четверга, уже после того, как ЦБ РФ установил курсы на 8 октября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 22,69 копейки по отношению к четвергу и составил 71,9041 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 11,52 копейки и составил 71,9091 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 1,124 млн, из которых $790,655 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 210,469 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" потерял за день 34,18 копейки, опустившись до 83,1014 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 14,19 копейки и составил 83,1484 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR452,174 млн, из которых EUR147,812 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,362 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 3 базисных пункта - до 6,73% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 6,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 1 базисный пункт - до 7,30% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев увеличились на 2 базисных пункта - до 7,65% и 7,70% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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