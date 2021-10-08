Рынок акций РФ завершил пятницу на новом максимуме индекса Мосбиржи, лидировали металлурги и ЛУКОЙЛ

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за нефтью (Brent вновь превысила $83 за баррель) и умеренно подросшими индексами в США после выхода неоднозначных статданных по американскому рынку труда, скорее, ослабляющих ожидания скорого сворачивания Федрезервом мер стимулирования экономики; индекс Мосбиржи обновил максимум на закрытие торгов во главе с бумагами металлургов и "ЛУКОЙЛа".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 4238 пунктов (+0,2%), индекс РТС - 1860,96 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 71,75 рубля (+0,05 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,7-5,1%, доллар подешевел на 0,98 рубля.

Подорожали в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Московской Биржи" (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures вечером в пятницу опустилась до 83,2 евро за МВт/ч, или $995 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. В среду утром цена взлетала до 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в пятницу рынки продолжали отыгрывать новость четверга о соглашении американских законодателей по увеличению краткосрочного потолка госдолга США.

Дополнительным позитивом выступили более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Тем не менее, сформировать устойчивое восходящее движение биржевым площадкам мешают риски всплеска инфляции на фоне дорожающего сырья, что способно затормозить экономический рост. К тому же в этих условиях центробанки будут вынуждены ужесточать монетарную политику, оказывая дополнительно давление на экономику.

После выхода данных по рынку труда США мировые рынки совершили несколько сильных разнонаправленных движений, но затем устремились вверх. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США оказалось значительно меньше прогноза, что снизило вероятность скорого сворачивания монетарных стимулов ФРС. Правда, уровень безработицы уменьшился сильнее ожиданий, поэтому неоднозначная статистика по рынку труда вызвала разнонаправленную динамику биржевых активов.

Нефтяной рынок пытается остаться в русле общемировой позитивной тенденции, дополнительным драйвером роста остается угроза дефицита предложения сырья в IV квартале, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) продолжили ралли, несмотря на закрытие реестра по дивидендам, поддерживаемое высокими ценами на удобрения. Последнее благоприятно сказывается и на акциях "ФосАгро" (MOEX: PHOR). Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+14,7%, до 55,41 рубля) подскочили после новостей о победе компании "Белое золото" (совместного предприятия Ростеха и "Селигдара") в аукционе на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Запасы золота на участке оцениваются в 175,3 тонны (планируется добывать минимум 10 тонн в год), а ресурсный потенциал - более чем в 250 тонн. Для сравнения: в России в 2020 году всего было произведено 427 тонн золота.

Обыкновенные акции "Селигдара" на новостях поднимались в пятницу до нового исторического максимума 58 руб., после чего отступили ниже. В целом инвестиционная привлекательность компании в связи с получением крупного месторождения должна вырасти, а довольно вялая торговля бумагами может стать более интересной при закреплении выше психологически важной отметки 50 руб., считает аналитик.

На нефтяном рынке ждут развития событий на мировых фондовых площадках, а также внутренних новостей. США пока отложили продажу нефти из стратегических резервов, но не исключили такой возможности. Состояние рынка труда оказалось хуже прогнозов, что ослабило опасения по поводу перспектив более быстрого повышения процентных ставок в США, но в то же время под вопросом оказались общие перспективы американской экономики.

По оценке руководителя отдела управления акциями компании "Сбер Управление активами" Евгения Линчика, к концу недели на мировых площадках преобладают оптимистичные настроения, а рынок акций РФ проявил себя значительно лучше развивающихся площадок на этой неделе.

Оптимизм на мировых площадках держится благодаря ожиданиям возможной онлайн-встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. На следующей неделе из макростатистики ожидаются данные по инфляции в США: рост инфляции выше ожиданий окажет давление на цены американских US Treasuries и рост доходностей, что может снизить аппетит к риску и добавить нервозности на рынках. В фокусе также объем розничных продаж и публикация протоколов FOMC. На повестке инвесторов - вопрос тайминга начала сворачивания программы количественного смягчения.

Нефть дала импульс вверх в конце недели и пытается закрепиться выше $83 за баррель марки Brent. Недельное ралли вызвано высокими ценами на газ, что побуждает к использованию других источников электроэнергии. На следующей неделе в фокусе инвесторов ежемесячный отчет ОПЕК. Если текущие вводные не изменятся, то к середине 2022 года можно будет увидеть ощутимый профицит на рынке нефти.

На следующей неделе на рынке акций РФ ожидается смешанная динамика. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - диапазон 4190-4280 пунктов, по долларовому РТС - 1790-1870 пунктов, полагает Линчик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций постепенно нарастает жажда фиксации прибыли.

На нефтяном рынке отметка $80 за баррель Brent устояла, от нее начался разворот с целью тестирования $85 за баррель, что поддержит нефтяные акции. Также выросли бумаги "Норникеля" (22580 рублей), отскочившие от сильной поддержки 21 тыс. руб. на фоне роста цен на продукцию эмитента (никель и палладий в пятницу подскочили более чем на 5% - прим. ИФ). Однако новые среднесрочные позиции по "Норникелю" открывать рискованно, так как нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.

Просевшие цены на газ являются поводом для снятия технической перекупленности акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Вряд ли кто-то ожидает, что теперь цены на газ уйдут в район $3 тыс. или хотя бы на долгое время останутся около $2 тыс. Тем не менее, на откатах акции "Газпрома" стоит подбирать, бумаги должны преодолеть отметку 400 руб.

Индекс МосБиржи торгуется выше верхней границы восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как "прокол", считает Антонов.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite после недельных выходных вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%). В Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%), в США индексы S&P 500 и Dow подросли в пределах 0,1%.

В США в пятницу вышла неоднозначная статистика по рынку труда за сентябрь. Число рабочих мест в США увеличилось на минимальные с начала года 194 тыс. при прогнозах роста на 500 тыс., а безработица упала до 4,8% при прогнозах снижения до 5,1% с 5,2%.

На нефтяном рынке цены в пятницу выросли, завершая в "плюсе" седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,08 за баррель (+1,4% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $79,78 за баррель (+1,9% и +1,1% накануне).

Министерство энергетики США заявило в четверг, что в данный момент не планирует продажу нефти из стратегического резерва, хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается.

За последние три месяца Brent подорожала на 13%, WTI - на 11%. Подъему цен способствовало существенное увеличение спроса на нефть в экономике, восстанавливающейся от последствий пандемии COVID-19. При этом предложение на рынке сократилось из-за урагана "Ида", который привел к приостановке и долгому восстановлению добычи в Мексиканском заливе. Ситуацию усугубил энергетический кризис в Европе, где цены на газ достигли рекордных максимумов, а также в Азии, где уже отмечаются перебои с энергоснабжением.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+19,9%), "Селигдара" (+14,7% и +14,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+8,3%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,6%, до 81,77 рубля). Акционеры банка предъявили к выкупу 13,65 млн обыкновенных акций (2,9% голосов) на 1,024 млрд рублей. Как говорится в сообщении банка, наблюдательный совет утвердил отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций. Набсовет банка "Санкт-Петербург" в августе принял решение выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию. Таким образом, всего на выкуп акций могло быть направлено 1,05 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,9% и -7,2% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-2,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,72 млрд рублей (из них 23,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,61 млрд рублей на акции "Норникеля").