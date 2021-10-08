Цены евробондов РФ за неделю заметно снизились вслед за UST на опасениях ужесточения монетарной политики ФРС

Москва. 8 октября. Котировки российских еврооблигаций за неделю заметно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на опасениях скорого ужесточения монетарной политики ФРС США для борьбы с инфляцией. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, отмечают эксперты.

Тенденция к ценовому снижению сформировалась в первый же торговый день недели на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок в ожидании скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США. В "красной зоне" торговались большинство евробондов развивающихся стран, и отечественные бумаги в этом плане не были исключением. В свою очередь, долговой рынок США находился в непростой ситуации. С одной стороны, растущая инфляция, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, давят на Федрезерв, заставляя его думать об ужесточении монетарной политики, а с другой стороны - есть опасения, что высокие цены на нефть и газ негативно скажутся на темпах экономического роста в США. В этих условиях будет очень сложно активно повышать процентные ставки, и, соответственно, этот фактор в определенной степени оказывал поддержку US Treasuries, не давая им заметно снижаться в цене.

Распродажи на российском долговом рынке во вторник продолжились, причем темпы падения ускорились. Негативными факторами для рынка выступали как растущие процентные ставки базовых активов в ожидании ужесточения монетарной политики Федрезерва, так и опасения относительно возможного расширения долговых проблем китайского застройщика China Evergrande на другие компании и сектора. Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены.

В середине недели цены российских еврооблигаций продолжили снижаться после заметного падения днем ранее. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла на 2 базисных пункта - до 2,49% годовых, а самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году - на 1 базисный пункт, до 3,75% годовых. В целом негативная динамика котировок доминировала в отношении евробондов большинства развивающихся стран. В частности, процентные ставки десятилетних бумаг Бразилии, Мексики, Турции выросли за день на 3-5 базисных пунктов.

Лишь в четверг ценам российских еврооблигаций удалось немного отскочить благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства, напротив, снизились в цене за счет падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Котировки самых "длинных" выпусков евробондов РФ с погашением в 2043 и 2047 годах выросли почти на полфигуры по отношению к закрытию среды. Но активность торгов в целом была невысокой. Основным позитивным фактором для рынка отечественных евробондов стал общемировой рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на акции и валюты развивающихся стран.

Но отскок был недолгим, и в последний день недели инициатива как в секторе базовых активов, так на рынке отечественных евробондов вновь принадлежала продавцам. Темпы падения котировок несколько сгладили опубликованные в США данные по занятости в сентябре, оказавшиеся слабее прогнозов и, соответственно, снизившие опасения относительно скорого начала сворачивания стимулов Федрезервом. Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось всего на 194 тыс., минимальными темпами с начала года. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 366 тыс., а не на 235 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в сентябре упала до 4,8%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,2% в августе. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в сентябре на 500 тыс. и снижения безработицы до 5,1%.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 1,67%, до 133,34% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 3,65% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,68%, до 127,65% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 1,5 базисного пункта и составил 197 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году упали в цене на 1,48% - до 124,64% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 3,75% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,47%, подешевев до 110,97% от номинала (доходность выросла на 8,5 базисного пункта и 8 октября составила 2,19% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,3%, до 112,29% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 1,96% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,26% - до 107,75% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 5 базисных пунктов и составил 60 пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,08%, составив 116,23% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился всего на 1 пункт - до 147 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе благодаря прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках могут попытаться частично отыграть понесенные в начале октября потери, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, опубликованные 8 октября данные по американскому рынку труда, оказавшиеся слабее прогнозов, могут несколько снизить опасения относительно скорого начала сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Кроме того, поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть и профицитное исполнение федерального бюджета РФ.