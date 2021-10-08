Рубль может вернуться к отметке 72,5 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Рубль может вернуться к отметке 72,5 руб./$1 на следующей неделе, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

По мнению экспертов банка, на предстоящей неделе динамику рублю будет задавать статистика из США, а также аппетит инвесторов к риску, который по нашим оценкам может возрасти в случае благоприятных результатов сезона отчетности США. К тому же, аналитики пристально наблюдают за рынком нефти, где ожидают незначительной коррекции, что может негативно повлиять на котировки пары доллар-рубль.

"Отдельно отметим увеличение выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу, что также будет оказывать давление на национальную валюту. Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар - рубль может попробовать протестировать отметку 71,5 руб./$1 в случае сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Однако техническая перепроданность и статистика выступают факторами риска и потенциально приведут к возвращению пары к отметке 72,5 руб./$1", - прогнозируют эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.