Инвестиционная привлекательность "Селигдара" должна вырасти - "Велес Капитал"

Инвестиционная привлекательность "Селигдара" в связи с получением крупного месторождения золота должна вырасти, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Акции "Селигдара" в первой половине дня подскочили после новостей о победе компании "Белое золото" (совместного предприятия Ростеха и Селигдара) в аукционе на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Запасы золота на участке оцениваются в 175,3 тонны (планируется добывать минимум 10 тонн в год), а ресурсный потенциал - более чем в 250 тонн. Для сравнения в России в 2020г всего было произведено 427 тонн золота. Обыкновенные акции "Селигдара" на новостях подскакивали до нового исторического максимума 58 руб., после чего отступили ниже. В целом инвестиционная привлекательность компании в связи с получением крупного месторождения должна вырасти, а довольно вялая торговля бумагами может стать более интересной при закреплении выше психологически важной отметки 50 руб.", - пишет Кожухова.

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