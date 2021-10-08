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08 октября 2021 года 16:56
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции IBM с целью $154
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции International Business Machines (IBM) с целью $154 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. 4 октября IBM провела брифинг для инвесторов, на котором раскрыла стратегию развития на ближайшие годы, представила новую структуру управления и трансформированные сегменты своего бизнеса. IBM считает особенно важным переход на платформенно ориентированный подход. Для реализации этих планов, на взгляд экспертов, значимым стало ранее объявленное выделение бизнеса IBM по предоставлению услуг управляемой инфраструктуры в новую публичную компанию Kyndryl. Это сделано с целью фокусировки на приоритетных для IBM направлениях гибридного облака и искусственного интеллекта. Компания подтвердила планы завершить спин-офф Kyndryl к концу 2021г, а также сообщила о выделении отчетных сегментов, которые соответствуют ее текущим приоритетам. Среди них консалтинг, программное обеспечение, инфраструктура и финансирование. "Выделение в отдельный бизнес управляемой инфраструктуры улучшит портфель продуктов IBM и положительно отразится на ее финансовых результатах, в частности, обеспечит ускорение роста выручки на 1-2%, - полагают аналитики "Фридом Финанс". - Мы также рассчитываем на увеличение валовой маржинальности, так как высокомаржинальный сегмент программного обеспечения будет занимать теперь более существенную долю в общей выручке компании". По мнению стратегов, ключевым драйвером роста в ближайшие годы останется один из самых значимых и быстро развивающихся продуктов в портфеле IBM - контейнерная платформа для гибридного облака Red Hat, входящая в состав сегмента программного обеспечения. За последние четыре квартала средний рост продаж Red Hat в постоянной валюте составил 17%. Ожидается сохранение этих темпов в диапазоне 15-20% в ближайшие годы. Другим драйвером роста могут стать консультационные услуги IBM, считают аналитики. Облачная трансформация и повышенные расходы бизнеса на ИТ позитивно скажутся на выручке сегмента консалтинга, который генерирует около 30% от общей выручки компании. Прогноз предполагает рост доходов этого сектора в пределах 8-10%. "Однако следует обратить внимание на ряд факторов, которые в настоящее время не дают компании ускорить общие темпы роста. Несмотря на активное улучшение результатов Red Hat, это направление приносит корпорации около 20% доходов сегмента ПО и не более 10% совокупной выручки. Поэтому из-за слабых темпов роста продаж других продуктов общая выручка сегмента ПО способна увеличиваться лишь примерно на 5%. Сегмент инфраструктуры, обеспечивающий 25-27% общей выручки IBM, вряд ли сможет показать существенный рост из-за повышенной волатильности и зависимости от продуктового цикла", - заключают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-IBM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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