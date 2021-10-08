ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7,5% к концу года - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7,5% годовых к концу текущего года, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что инфляция ускорится до 7,8% г/г в октябре и повышаем свой прогноз по инфляции на конец года до 7,2% г/г. Учитывая сильный курс рубля к доллару и тот факт, что негативный инфляционный сюрприз полностью отражает рост цен на продукты питания, мы считаем, что ЦБ не будет действовать слишком агрессивно, и в нашем базовом сценарии ожидаем ключевую ставку на уровне 7,5% годовых к концу этого года (учитывая ее повышение на 50 б. п. на заседании 22 октября)", - пишут аналитики банка.

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